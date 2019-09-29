В Британии пообещали задействовать «поправку Магнитского» после Brexit

Лондон, 29 сентября. Глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что Лондон задействует «поправку Магнитского» к закону о санкциях после того, как страна выйдет из ЕС.

Высокопоставленный дипломат выступил на съезде Консервативной партии в Манчестере. Он поделился своим видением развития событий после Brexit.

«Когда мы покинем ЕС, мы наделим законной силой «акт Магнитского», — сказал Рааб.

Министр иностранных дел подчеркнул, что жители Великобритании «хотят быть движущей силой добра». Им не нужны «деньги, отмытые через британские банки».

«Поправка Магнитского» была принята в 2018 году Палатой общин. Она вступит в силу после выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

Закон разрешает заморозку активов и запрещает выдачу виз иностранным чиновникам, которы подозреваются в коррупции и нарушении прав человека. В документе будет указан список лиц, на которых распространяется поправка.

Соответствующие «законы Магнитского» также приняли в США, Эстонии, Литве, Латвии, Канаде. Россия считает эти шаги появлением провокационной политики западных стран.