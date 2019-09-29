В Австрии подсчитывают голоса на досрочных выборах в парламент

Вена, 29 сентября. Участки для голосования на досрочных выборах в Национальный совет закрылись в Австрии, ведется подсчет голосов.

Министерство внутренних дел Австрии, которое отвечает за проведение выборов в нижнюю палату парламента, представит предварительные результаты. В республике работали около 10 тысяч избирательных участков.

Окончательные результаты обнародуют в ближайшие дни. Досрочные выборы определят, какие партии войдут в состав парламента и сформируют новое правительство Австрии.

Партии должны набрать более 4% голосов, чтобы попасть в Национальный совет. Фаворитом является Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем.

Если партия получит большинство, то Курц вернет себе пост канцлера. Эксперты полагают, что борьба развернется между социал-демократами и правыми, либералами и «зелеными».

Ранее сообщалось, что президент Австрии Александр Ван дер Беллен в конце мая отправил в отставку правительство, а Себастьян Курц отказался стать врио канцлера. По его словам, в такой расстановке сил правительство может увидеть «провокацию».