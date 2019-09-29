Кононов ушел с поста главного тренера «Спартака»

Москва, 29 сентября. Олег Кононов покинул должность главного тренера столичного ФК «Спартак», сообщили в руководстве клуба.

Тренер подал заявление об увольнении сразу после матча с «Оренбургом». Руководство клуба приняло его отставку. «Спартак» в четвертый раз подряд проиграл в РПЛ.

Последнее поражение от «Оренбурга» стало самым болезненным. Олег Кононов возглавлял московскую команду с ноября прошлого года.

До карьеры тренера он был футболистом, играл в защите и полузащите, пишет РИА Новости.

Фанаты московской команды отреагировали на очередное поражение, освистав Кононова. Они позволили себе нецензурную брань в адрес тренера.