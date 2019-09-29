Журналисты ВГТРК развенчали миф о так называемой ЧВК «Вагнера» в ЦАР

Москва, 29 сентября. Журналист телеканала «Россия-1» Александр Рогаткин снял фильм о российских гражданских специалистах, которые работают в Центральноафриканской Республике.

Корреспондент пообщался с инструкторами из России, которым западные СМИ приписывают работу в так называемой ЧВК «Вагнера». Ранее американский телеканал CNN опубликовал «расследование», посвященное деятельности российских специалистов в Центральноафриканской Республике. По мнению американских журналистов, в ЦАР якобы находятся около 200 инструкторов так называемой ЧВК «Вагнер». Позднее Федеральное агентство новостей разоблачило фейк западных журналистов, призвав их извиниться.

При этом данную информацию опровергал глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Министр неоднократно отмечал, что на территории ЦАР присутствуют 170 российских гражданских инструкторов. По словам Лаврова, гражданские инструкторы находятся в Центральноафриканской республике в рамках договоренностей между властями РФ и ЦАР, а также с согласия Совета Безопасности ООН. Кроме того, глава МИД РФ отмечал, что принимает участие в деятельности по обеспечению мира и безопасности в Африке в рамках международного права и с одобрения принимающих государств.

Корреспондент телеканала «Россия-1» Александр Рогаткин прибыл в бывшую резиденцию Жана Бокассы, которая теперь принадлежит Министерству обороны ЦАР. В настоящее время здесь базируется тренировочный лагерь, где военнослужащие ЦАР проходят подготовку под руководством российских специалистов.

Журналисту удалось пообщаться с главным российским инструктором Геннадием Ивановым, который отметил, что все специалисты из России работают в ЦАР по контракту и не имеют отношения к каким-либо частным военным компаниям.

«Мы не имеем никакого отношения к ЧВК «Вагнер». В любой стране могут работать люди по контракту, так же работаем и мы», — подчеркнул Иванов.

В настоящее время российские инструкторы готовят несколько отрядов, которые состоят исключительно из граждан ЦАР. Инструктор отряда «Тигры» Анатолий Колпаков отмечает, что между военнослужащими царит здоровая конкуренция. При этом среди курсантов есть большое количество девушек.

Сержант Петюля Самба пережила гражданскую войну в лагере беженцев. После того как объявили призыв в армию, она решила взять в руки оружие, чтобы война не смогла вернуться в ее родной дом.

«Я женщина. Настоящая женщина из Центральноафриканской республики. Я обязана служить, чтобы защищать свою страну», — рассказала девушка журналистам.

Стандартный курс молодого бойца длится три месяца, за это время российские инструкторы научат военнослужащих ЦАР противостоять террористам и бандформированиям, которые продолжают действовать в некоторых районах ЦАР.

Инструкторы признаются, что скучают по холодному российскому климату и русской еде. Некоторые из них перед камерой закрывают лица, поскольку не хотят облегчать задачу «друзьям» и расстраивать родственников, которые иногда не знают, что их близкие находятся в одной из самых опасных точек планеты. Россияне отмечают, что приехали в ЦАР, чтобы помочь в подготовке местных военнослужащих и отстаивать интересы России вдали от родины.