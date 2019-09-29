Советник по нацбезопасности президента ЦАР возложил вину за гибель журналистов из РФ на Ходорковского

Москва, 29 сентября. Журналист ВГТРК Александр Рогаткин побывал в ЦАР, чтобы выяснить, кто убил российских журналистов Кирилла Радченко, Орхана Джемаля и Александра Расторгуева. Сюжет был показан в эфире информационно-аналитической программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

В июле 2018 года по поручению так называемого Центра управления расследованиями (ЦУР), финансируемого беглым олигархом Михаилом Ходорковским, в Центральноафриканскую Республику были отправлены три российских журналиста, которые оказались брошенными в одной из самых опасных стран мира без защиты и были вынуждены нарушать местные законы. Их пребывание в ЦАР закончилось смертью, в которой виноват, в первую очередь, один из организаторов поездки Ходорковский. Об этом рассказал советник по национальной безопасности президента ЦАР Валерий Захаров.

По мнению Захарова, Ходорковский хотел организовать провокацию, чтобы показать, что русские в ЦАР снова пострадали.

«Он хотел организовать провокацию, но она привела к трагедии. Это его вина, товарища Ходорковского, в первую очередь», — сказал Захаров в интервью телеканалу «Россия 1».

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало свое расследование о том, кто стоит за убийством россиян в ЦАР.

Напомним, три российских журналиста — Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев — по заданию Ходорковского 28 июля 2018 года прибыли в Центральноафриканскую Республику. Спустя три дня, в ночь на 31 июля, представители СМИ были обнаружены убитыми на дороге в 23 км от города Сибю. По данным ООН, это один из самых опасных районов страны. При том, что сама ЦАР — одна из самых опасных стран мира. В 2018 году правительство контролировало там менее 20% территории, остальная территория государства поделена между различными вооруженными группировками.

В Африку журналистов направила организация Центр управления расследованиями (ЦУР). Этот проект финансировал беглый российский олигарх Михаил Ходорковский, ранее судимый за тяжкие преступления, включая организацию заказных убийств. Целью поездки были названы съемки фильма о деятельности в Центральной Африке некоей мифической частной военной компании (ЧВК) «Вагнера».