Борисова узнала Бочкареву в женщине с наркотиками на видео

Москва, 29 сентября. Известная телеведущая Дана Борисова прокомментировала видео с женщиной, похожей на актрису Наталью Бочкареву. На ролике даму задержали с наркотиками.

В Сети появилось видео, на котором темноволосая женщина признается, что при ней есть кокаин. Она стоит в наручниках и не отрицает вину. Звезды отечественного шоу-бизнеса обсуждают эту новость.

По мнению Даны Борисовой, которая, вероятно, тоже страдала от наркотической зависимости, на ролике запечатлена Бочкарева. Телеведущая сказала, что не понимает, зачем актриса все отрицает.

«Видео существует. Она даже фамилию, имя и отчество называет. Это она. Я в это вполне верю, так как я сама была в такой же ситуации», — заявила Борисова, ее цитирует «Пятый канал».

При этом в так называемой гламурной тусовке запрещенные вещества не являются чем-то «из ряда вон выходящим», добавила селебрити. Борисова пояснила, что сама сталкивалась с аналогичной проблемой.

Теперь телеведущая старается помочь другим звездам, которые оказались в непростой ситуации. Ранее Наталья Бочкарева отреагировала на новость в СМИ о ее задержании с наркотиками.

Она заявила, что Интернету нельзя верить и пригрозила «найти, откуда растут ноги» у этой новости. Актриса добавила, что причастные к распространению этой информации будут нести ответственность.