Луганский кадетский корпус отметит пятилетний юбилей

Луганск, 29 сентября. Луганский казачий кадетский корпус имени маршала авиации Александра Ефимова в октябре отметит пятилетие, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Кадетский корпус готовится к большому торжеству. По словам директора учреждения Владимира Базака, здесь учатся ребята с 5 по 11 класс и проходят строевую подготовку.

«Первое, чему мы должны научить ребят — строевой стойке», — отметил учитель начальной военной подготовки Владимир Щербак.

Владимир Базак заявил, что одним из самых знаковых мероприятий было посещение Московского кадетского корпуса. Луганских ребят пригласили на посвящение в кадеты на Красной площади.

За пять лет существования казачий кадетский корпус имени маршала Ефимова окончили более 170 воспитанников, 98% выпускников поступили в профильные учебные заведения.