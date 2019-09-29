Захарова предложила США опубликовать стенограммы переговоров Обамы с мировыми лидерами

Москва, 29 сентября. Мировой общественности было бы интересно ознакомиться со стенограммами закрытых переговоров и телефонных разговоров экс-лидера США Барака Обамы, поскольку после его президентства остался ряд неразрешенных вопросов, связанных с деятельностью его администрации. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она призвала Вашингтон опубликовать стенограммы телефонных разговоров и переговоров 45-го американского президента Барака Обамы с мировыми лидерами по примеру недавней публикации беседы лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Будьте добры, предоставьте мировой общественности выступления и соответствующие стенограммы закрытых переговоров, телефонных разговоров господина Обамы с мировыми лидерами по международным вопросам. Мы с удовольствием все почитаем, не нужен будет Ассанж, сделайте это сами, у Нэнси Пелоси хорошо получилось, мы хотим посмотреть, как делается американская политика», — сказала Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Представитель российского МИД подчеркнула, что мировое сообщество до сих пор не нашло ответы на некоторые неразрешенные вопросы, относящиеся к деятельности администрации Обамы.

Захарова подразумевала международные конфликты, которые стали причиной гуманитарных катастроф, произошедших, в частности, на Ближнем Востоке и севере Африки.

Напомним, расшифровка июльского телефонного разговора Трампа и Зеленского была опубликована в среду, 25 сентября.

Ранее Захарова оценила последствия публикации разговора Трампа с Зеленским. Она отметила, что этот инцидент полностью меняет форму отношений между странами, их лидерами и политиками.