Поклонская отреагировала на отказ Киева возобновить транспортное сообщение с Крымом

Москва, 29 сентября. Депутат Госдумы Наталья Поклонская пожелала украинским властям храбрости в вопросе возобновления транспортного сообщения между Украиной и Крымом.

Ранее глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил о готовности Киева запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом. При этом глава ведомства отметил, что о полном восстановлении транспортного сообщения между Украиной и Крымом речь не идет​​​.

Поклонская выразила уверенность, что Киеву пора перейти к реальным действиям в вопросе восстановления транспортного сообщения с полуостровом. По ее словам, данный вопрос отвечает запросу украинского общества.

«Как бы там ни было, транспортное сообщение между Украиной и российским Крымом нынешняя украинская власть пытается возобновить. Делаются пробные первые шаги. И мы абсолютно не против. Могу пожелать лишь успехов в этом направлении. Ну и храбрости чуть-чуть», — сказала Поклонская.

Парламентарий также добавила, что украинские граждане имеют право осуществлять туристические поездки в Крым, который является одним из самых востребованных и любимых мест для отдыха украинцев.

Напомним, Крым вернулся в состав РФ по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года. По итогам голосования большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».