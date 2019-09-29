Сирия поддержала Иран, в котором США тоже пытаются свергнуть законную власть

Сирия снова заявила о своей полной солидарности с Ираном в связи с усиливающимся давлением на Тегеран со стороны США. Об этом сказал глава МИД САР Валид Муаллем во время выступления на 74-й Генеральной ассамблее ООН. Чем грозит обострение в отношениях государств? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Сирийский министр добавил, что мирное обсуждение между странами Персидского залива и другими представителями Ближнего Востока, по его мнению, является единственным способом преодолеть кризис. В связи с этим дипломат осудил необдуманные действия американцев, вышедших из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Мы указываем на опасность проведения политики, которая нацелена на разжигание конфликта в районе Персидского залива под ложными предлогами», — также обратил внимание Валид Муаллем.

Напомним, исламская республика и шесть других государств приняли СВПД в 2015 году. Согласно этому соглашению, Иран должен был быть освобожден от западных санкций в обмен на отказ от собственной ядерной программы. Однако в мае 2018-го Соединенные Штаты вышли из данной сделки и вновь ввели против Тегерана экономические ограничения, которые с тех пор неоднократно ужесточались.

Кроме того, Вашингтон недавно обвинил иранцев в причастности к нападению на нефтяные заводы в Саудовской Аравии. После этого, лидер США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи заявил, что готов к жесткому соперничеству с исламской республикой и не исключает никаких вариантов развития событий.

Востоковед и публицист Андрей Онтиков выразил надежду, что американская сторона все же способна оценивать риски и что она не станет провоцировать эскалацию в отношениях с Тегераном. В интервью корреспонденту ФАН он заметил, что усиление этого противостояния может подорвать обстановку не только в ближневосточном регионе, но и во всем мире.

«Хочется верить, что у Соединенных Штатов хватит понимания обстановки и того факта, что дальнейшее обострение конфликта до более горячей фазы или даже войны принесет катастрофические последствия для Ближнего Востока. В борьбу в случае эскалации будут втянуты многие региональные державы. Но такой исход также может ввергнуть в кризис и почти всю планету, поскольку через Персидский залив проходит значительная часть всей мировой нефти», – указал наш собеседник.

Он подчеркнул, что Тегеран давно мог прибегнуть к радикальным решениям в рамках контрмер против Вашингтона, но он сознательно избегает этого ради сохранения стабильной ситуации на рынке нефти и, соответственно, во всем мире.

«Не исключено, что Иран все же будет вынужден закрыть Ормузский пролив в качестве ответных действий – мол, не доставайся же ты никому. Это, конечно, принесет огромный ущерб всей нефтяной отрасли. Впрочем, в такой ситуации ответственными за произошедшее будут США, которые продолжают сознательно усиливать давление. Надо отдать должное, что исламская республика тонко чувствует грань между тем, что еще можно осуществить в рамках оборонительных мер, а что поставит под серьезную угрозу другие страны и безопасность в регионе. Поэтому остается надеяться, что, несмотря на напряженную обстановку в зоне Персидского залива, все пока более-менее под контролем», – поделился эксперт.

Опасения, однако, вызывает неаккуратные и намеренно дестабилизирующие действия Соединенных Штатов в регионе. Ни у кого уже нет сомнений по поводу реальных целей Вашингтона относительно Ирана, добавил востоковед.