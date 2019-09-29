Теща Лукашенко скончалась в Белоруссии

Минск, 29 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко изменил рабочий план, чтобы попрощаться с тещей Еленой Желнерович. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

Мать супруги Александра Лукашенко скончалась 28 сентября в возрасте 90 лет. Она жила в деревне Большой Межник Могилевской области и до выхода на пенсию работала учителем белорусского языка.

По словам Эйсмонт, Лукашенко называл Желнерович «второй матерью». Ему пришлось изменить свой график ради прощания с тещей, пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря, между Лукашенко и Желнерович были близкие отношения. Она принимала участие в воспитании внуков.

Ранее сообщалось, что 28 сентября в возрасте 85 лет в Москве скончался режиссер Марк Захаров. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, это невосполнимая потеря для русской культуры.