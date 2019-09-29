Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ
  /  Обновлено: 

Экофестиваль «Вместе ярче» и Балтийский марафон стартовали в Петербурге. ФАН-ТВ

60
0 Оставить комментарий

В последнее воскресение сентября в Парке 300-летия прошел IV фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе Ярче». В этом году он был совмещен с международным забегом — Балтийский марафон. Место проведения мероприятия выбрано не случайно — за первое полугодие текущего года Приморский район занял первое место в рейтинге энергоэффективности.

Экофестиваль «Вместе ярче» и Балтийский марафон стартовали в Петербурге. ФАН-ТВ

«Этот рейтинг — районы между собой соревнуются и более внимательно относятся к вопросам энергосбережения», — рассказывает директор центра энергосбережения Санкт- Петербурга, Татьяна Соколова.

На площадке разместились интерактивные палатки, в которых детям и взрослым рассказывали, как можно сберечь энергию в быту, учили бережно и экологично относиться к природе. А двенадцать команд от топливно-энергетического комплекса впервые представили своих команды для участия марафоне. Скучать на празднике не пришлось никому: вместе со взрослыми по маршруту пробежали более 50 детей. Для уважаемого возраста были подготовлены состязания в скандинавской ходьбе.

Экофестиваль «Вместе ярче» и Балтийский марафон стартовали в Петербурге. ФАН-ТВ

«Я участвовала в детском забеге, и мне больше всего понравилось обгонять, оставлять других позади», делится маленькая Даша.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров