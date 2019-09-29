Освоение Арктики требует учета национальных интересов стран региона, заявили в Совбезе РФ

Москва, 29 сентября. Арктику нужно осваивать при безусловном учете национальных интересов стран региона, поскольку чрезвычайные ситуации там опаснее, чем где-либо. Об этом рассказал заместитель секретаря Совбеза России Юрий Аверьянов.

Так Аверьянов ответил на вопрос о том, какие действия готова предпринимать Россия, чтобы Арктика продолжала оставаться территорией низкой напряженности.

«Мы исходим из того, что работа в Арктике должна осуществляться при безусловном учете национальных интересов региональных государств. Необходимо учитывать, что Арктика — это очень непростой регион, и чрезвычайные ситуации там на порядок опаснее, чем в любом другом уголке земного шара. Поэтому освоение Арктики в хозяйственных целях невозможно без эффективного международного диалога», — объяснил он.

Аверьянов рассказал, что стратегия развития арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2020 года предусматривает углубление многостороннего сотрудничества России с приарктическими государствами и позиционирование Арктики как территории мира и взаимовыгодного партнерства.

Он также подчеркнул, что Россия открыта для конструктивного международного диалога по арктическому вопросу.

Заместитель секретаря Совбеза России рассказал о том, что конструктивный диалог по вопросам развития Арктики, в частности, по линии своих Советов безопасности, уже ведут Россия и США.

С 30 сентября по 2 октября под эгидой Совбеза РФ состоится VIII международная встреча представителей государств-членов Арктического совета, стран-наблюдателей Арктического совета и зарубежной научной общественности, на которой будут обсуждаться, в том числе, важные вопросы международного сотрудничества в области обеспечения стратегической стабильности арктического региона.