Байкеры устроили протесты в центре Триполи

Триполи, 29 сентября. Байкеры устроили многочасовой протест в центре столицы Ливии Триполи, сообщает агентство NNA.

Манифестации в связи с кризисом в экономике и политической нестабильностью прошли в районах Захрие,Таль и Масареф. На площади Абдул Хамид Карами байкеры устроили сидячую забастовку.

Ранее жители Триполи протестовали против вмешательства Франции и США в гражданскую войну в Ливии. Они потребовали, чтобы западные страны отказались от колониальных амбиций.

Народ Ливии живет в условиях двоевластия – часть страны, в том числе столицу Триполи, контролирует Правительство национального согласия (ПНС). Другую часть контролируют власти, поддерживаемые Ливийской национальной армией (ЛНА).

Командующий ЛНА Халифа Хафтар инициировал в апреле наступательную операцию Триполи. ПНС объявило о начале собственной военной операции.

В Совбезе ООН выражают обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта в Ливии. Члены Совета призывают стороны сесть за стол переговоров под эгидой ООН.

Политический кризис в стране привел к росту преступности и бандитизма на территории, которая подконтрольна ПНС. Об этом рассказали корреспонденты Федерального агентства новостей в специальном репортаже.