ЛНР итоги 15-29 сентября: ВСУ продолжают обстрелы, жители ЛНР жалуются в ЕСПЧ

Луганск, 29 сентября. Украинские силовики продолжают наносить артиллерийские удары по населенным пунктам ЛНР. Пострадавшие от обстрелов ВСУ жители поселка в ЛНР написали жалобы в ЕСПЧ. Украина ужесточит пересечение линии разграничения для лиц до 16 лет. Народная милиция ЛНР провела учения гранатометчиков и сил ПВО.

Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале Федерального агентства новостей.

Украинские силовики впервые с 2015 года обстреляли подконтрольный Луганской народной республике поселок Чернухино. По данным пресс-службы Народной милиции ЛНР, при обстреле военнослужащие 59-й бригады ВСУ использовали артиллерийские орудия калибра 152 миллиметра. В результате обстрела было нарушено электроснабжение поселка Чернухино, а также еще двух близлежащих населенных пунктов.

Пострадавшие от обстрелов жители поселка в ЛНР написали жалобы в ЕСПЧ

Жители поселка Донецкий в ЛНР, пострадавшие от обстрелов украинских силовиков составили жалобы в Европейский суд по правам человека. По словам местных жителей, осколками снарядов различного калибра повреждены практически все строения поселка. Представитель Генпрокуратуры ЛНР Кирилл Белов сообщил, что сотрудники ведомства оказали консультативную помощь в составлении жалобы, которая будет направлена в ЕСПЧ.

Украина ужесточит пересечение линии разграничения для лиц до 16 лет

С 29 октября жители ЛНР и ДНР, не достигшие 16-летнего возраста, не смогут пересекать линию разграничения в Донбассе по свидетельству о рождении. Глава рабочей группы ЛНР по обмену пленными в Донбассе Ольга Кобцева напомнила жителям республики об опасности пересечения линии соприкосновения, отметив, что украинская стороны может использовать любой повод для задержания граждан ЛНР с последующим выдвижением против них надуманных обвинений.

Учения гранатометчиков и сил ПВО ЛНР

Народная милиция ЛНР провела учения гранатометчиков и специалистов подразделений противовоздушной обороны. Как глава пресс-службы оборонного ведомства Яков Осадчий отметил, что основные усилия на занятиях были сосредоточены на повышении знаний и практических навыков военнослужащих по действию в различных видах боя как самостоятельно, так и в составе расчета.

Он также добавил, что подобные учения «позволяют выработать у личного состава высокую психологическую устойчивость, смелость и решительность, а также умение преодолевать трудности общевойскового боя».

МЧС ЛНР провели первые в Республике состязания по силовому кроссфиту

Республиканские соревнования по кроссфиту среди команд министерства чрезвычайных ситуаций прошли в ЛНР. Около четырех часов команды из различных подразделений спасателей боролись за звание победителей. Золото досталось команде из Алчевска. Победителей награждал министр МЧС ЛНР Евгения Кацавалов.