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Захарова дала совет Зеленскому после публикации стенограммы переговоров с Трампом

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Захарова дала совет Зеленскому после публикации стенограммы переговоров с Трампом

Москва, 29 сентября. Публикация Белым домом стенограммы разговора президента США Дональда Трампа в очередной раз доказала, что с Вашингтоном опасно вести переговоры, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова. 

Дипломат подчеркнула, что обнародование расшифровки беседы Трампа и Зеленского изменила картину мира, а также очень повлияла на форму отношений между странами.

«Потому что теперь, вот уже как, наверное, третий день после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно», — добавила она в эфире Первого канала.

По ее мнению, для Зеленского публикация стенограммы должна стать колоссальным политическим уроком. Если он сможет воспринять его правильно, на что, как призналась Захарова, она очень надеется, «то вообще вся ситуация на Украине может пойти по-другому».

Спикер МИД РФ также дала совет переоценить роль Штатов в текущем положении дел на Украине. В противном случае, по ее словам, когда появится подходящий момент, «демократы сольют всю украинскую политику».

«Чтобы этого не допустить, Зеленский должен полагаться только на профессионализм», — заключила она.

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