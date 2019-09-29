Вашингтон, 29 сентября. Зарубежные СМИ объяснили, почему американский дипломат Курт Волкер настаивал на военной помощи Украине. Он лоббировал интересы производителя ракетных комплексов Javelin.

Как пишет издание Politico, занимая должность спецпредставителя США на Украине, Волкер занимался не только политикой, но и лоббированием интересов BGR Group. СМИ считают, что он также «зондировал почву» для научно-исследовательского института McCain Institute.

Именно Волкер выступал за поставки на Украину летального оружия, в том числе комплексов «Джавелин». Издание полагает, что из-за возможных связей дипломата с производителем противотанковых комплексов к Волкеру могут возникнуть новые вопросы.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что прямые закупки американских комплексов могут начаться до конца 2019 года. Напомним, что Волкер подал в отставку после обнародования информации о телефонном разговоре американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

В ЛНР считают, что Волкер «доил Украину», совмещая политическую и коммерческую деятельность. Украинский политик Виктор Медведчук уверен, что отставка спецпредставителя США стала результатом его непрофессионализма.

Он добавил, что именно Волкер сорвал выполнение минских договоренностей, фактически занимаясь «вредительством».