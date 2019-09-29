Пушков оценил шансы на обнародование стенограммы разговоров Зеленского с Путиным

Москва, 29 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли согласится публиковать стенограммы своих закрытых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку станет «заложником националистов, популистов и прочей невменяемой публики». Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Думаю, он этого не сделает, иначе станет заложником националистов, популистов и прочей невменяемой публики», — написал Пушков в своем Twitter.

Так член Совфеда прокомментировал петиции с официального сайта президента Украины с требованием опубликовать тексты переговоров Зеленского с Владимиром Путиным.

По мнению Пушкова, на Украине решили перенять американский опыт публикации стенограмм закрытых переговоров. Причем, как отмечает сенатор, опыт вовсе не положительный.

Ранее Пушков также опубликовал пост, в котором сказал, что публикация переговоров лидеров государств является подрывом внешней политики.

«В США создан опасный и неумный прецедент. Демократы открыли ящик Пандоры. Если бы дошло до публикации переговоров Обамы и Байдена с Порошенко и Яценюком, думаю, США и мир ждало бы немало неприятных сюрпризов», — написал он.

Напомним, ранее на официальном сайте президента Украины появилась петиция с требованием опубликовать стенограммы всех телефонных разговоров с Владимиром Путиным. Чтобы обращение рассмотрел президент, оно должно набрать 25 тысяч подписей за 90 дней. На текущий момент петицию подписали 427 человек.