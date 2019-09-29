Главные новости 29 сентября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 29 сентября.

Sohu опубликовало спутниковые фото авианосца «Рональд Рейган» в Южно-Китайском море, который оказался в окружении. Фото авианосца США в «ловушке» китайских кораблей опубликовано в Сети.

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился во время тренировочного полета на западе страны. Военный истребитель МиГ-29 разбился в Словакии.

Россияне активно комментируют фото Арнольда Шварценеггера с одетым как офицер МВД России сыном Кристофером. Россияне «атаковали» Instagram Шварценеггера из-за фото с сыном.

Первый президент Крыма Юрий Мешков скончался в больнице в Подмосковье. Первый президент Крыма скончался после инсульта.

Стали известны новые подробности скандальной истории о продаже фото измученной Анастасии Заворотнюк. Стали известны новые подробности скандальной истории с продажей фото Заворотнюк в больнице.

Немецкий турист, проехавший на велосипеде от Петербурга до Москвы, поделился своими впечатлениями от пребывания в РФ. Немецкий турист поделился своими впечатлениями от поездки по России.

Трамп ответил на попытку импичмента, МВД Британии получит доступ к перепискам в соцсетях, Грузия назвала путь восстановления отношений с РФ, а Китай назвал российское оружие лучшим. Трамп ответил на попытку импичмента. События дня. ФАН-ТВ.

Дагестанского подростка обвинили в жестоком убийстве пьющего отца. Подросток с друзьями убил собственного отца в Дагестане.

Вероятный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал санкции геополитическим оружием. Преемник Могерини заявил, что санкции используются в качестве «оружия».

Российская актриса Нелли Уварова сделала короткую стрижку в поддержку Анастасии Заворотнюк и ее дочери. Звезда сериала «Не родись красивой» побрила голову в поддержку Заворотнюк.