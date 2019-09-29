Житель ДНР пострадал при обстрелах Горловки со стороны ВСУ

Донецк, 29 сентября. Житель Горловки получил ранение при обстреле со стороны ВСУ, сообщил врио главы администрации города Иван Приходько в Telegram.

Часть жителей Горловки из-за обстрелов остались без электричества. Приходько пояснил, что была повреждена трансформаторная подстанция.

Город находится в 40 километрах к северу от Донецка, его регулярно обстреливают украинские силовики. До начала конфликта здесь проживало почти 250 тысяч человек.

Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против республик Донбасса, которые не признали ноую власть после государственного переворота на Украине, произошедшего в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали почти 13 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что на подконтрольной Киеву территории Донбасса погибла военнослужащая «Айдара» (запрещен в России). Урегулировать гражданский конфликт на Украине пытаются на переговорах в Минске и на встреча лидеров стран «нормандской четверки».