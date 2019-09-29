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Названы результаты экспертизы слез-«кристаллов» девушки из Армении

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Названы результаты экспертизы слез-«кристаллов» девушки из Армении

Москва, 29 сентября. Эксперты раскрыли секрет армянской девушки Сатеник Казарян, которая якобы плачет кристаллами.

Оказалось, что камни, выпавшие из глаз Сатеник, вовсе не кристаллы, а частички промышленного стекла. О результатах экспертизы журналистам НТВ рассказала эксперт-геммолог Ольга Радионова

«Это подтвердила лаборатория», — подчеркнула она.

Случай Казарян прокомментировала и заведующая отделением воспалительных заболеваний глаза офтальмологического центра Армении Анна Овакимян. Специалист объяснила, что по всем научным данным стекло не вырабатывается в организме, а Сатеник может страдать синдромом Мюнхгаузена (это психическое расстройство, когда человек специально наносит вред самому себе).

Офтальмолог Вячеслав Куренков в беседе с телеканалом уточнил, что в принципе в области глаз у человека могут образовываться твердые образования, напоминающие кристаллы.

«Это редкое врожденное заболевание — цистиноз», — добавил он.

Причиной такой болезни является нарушение метаболизма аминокислот. Бороться с цистинозом можно с помощью препаратам цистогона. Он не дает цистину скапливаться в тканях организма человека. 

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Источник: НТВ
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