Сирия, 29 сентября. Курды арестовали около 30 человек в Хасаке. Турция заявила о готовности начать наступление в «Большом Идлибе». Террористы ИГ1 заведуют в зонах контроля SDF**** на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции исламистов к юго-западу от Алеппо.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): лишилась двух боевиков в результате нападения неизвестного радикала в районе Аль-Баба на севере Алеппо.

«Исламское государство»1: организовало нападение на инженера в городе Аль-Бусейра на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась воздушной атаке ВВС САР на северо-востоке Латакии.

Курды: возобновили аресты сирийцев в Хасаке с целью насильственной вербовки.

ВС Турции: заявили о завершении подготовки к наступлению в Идлибе.

Провинция Латакия

Сирийская авиация вновь осуществила боевые вылеты в зонах дислокации исламистов на северо-востоке Латакии. Twitter-канал (AleppoAMC) сообщает о том, что вертолеты ВВС Сирии нанесли удары по военным объектам джихадистов террористического объединения «Тахрир Аш-Шам» во главе с «Джебхат Ан-Нусрой»1*** на подступах к городу Кабана. Вместе с тем воздушной атаке ВВС Сирии подверглись укрепрайоны запрещенной в РФ группировки «Исламская партия Туркестана». Как известно, в последнее время на данном направлении активизировались боевые действия ввиду регулярных провокаций со стороны исламистов.

Провинция Алеппо

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о том, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) возобновили обстрелы позиций боевиков вооруженной оппозиции в районе населенного пункта Хан-Туман, расположенного юго-западнее административного центра провинции, после того как боевики ударили по занимаемым САА районам в Хаме.

Между тем, несмотря на предотвращение взрыва в Аль-Бабе в первой половине дня, протурецкие боевики все же понесли потери в данном районе. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (RojavaNetwork), два исламиста «Сирийской свободной армии» (ССА) были застрелены неизвестным в населенном пункте Тахрин. В проведении вылазки подозревается один из курдских радикалов, действующих в составе группировки «Силы освобождения Африна».

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что группа террористов «Исламского государства» совершила нападение на дом начальника отдела технического департамента водоснабжения в городе Аль-Бусейра, после того как он отказался оплатить налог на имущество в размере 15 тысяч долларов. Налетчики бросили в здание ручную гранату. О том, удалось ли мужчине выжить, пока неизвестно. Отмечается, что это уже не первое покушение на его жизнь. Это свидетельствует о том, что контролируемые курдами районы все еще небезопасны для проживания мирного населения, и, несмотря на заявления об их полной зачистке, здесь до сих пор свободно действуют боевики террористической группировки.

Провинция Идлиб

На границах «Большого Идлиба» продолжаются вооруженные стычки между правительственными войсками и боевиками незаконных бандгрупп. Как передает информационный портал Aleppo Media Center, артиллерия Сирийской арабской армии (САА) обстреливает фортификационные сооружения противника недалеко от населенного пункта Маарет-Хурма. По данным Twitter-канала (MasarPressNet), под огнем также оказались места базирования боевиков у города Джарджаназ.

Агентство новостей Qasioun News сообщает о том, что Турция завершила подготовку к операции в Идлибе, проинформировав об этом группировки «Ансар Ат-Таухид», «Хурас Ад-Дин» и «Джебхат Ан-Нусра». Анкара заявила о том, что приступит к наступлению в случае провала переговоров с джихадистами. Напомним, накануне поступала информации о передислокации к линии разграничения сил отрядов противников.

Провинция Хасака

В противовес прошлым сообщениям курдских СМИ об уничтожении укреплений на границе с Турцией поступают данные о том, что «демократическая армия» возобновила массовые аресты гражданских лиц в рамках принудительной мобилизации. Так, согласно информации новостного портала Qasioun News, задержания прошли в районе населенных пунктов Таль-Хамис, Рас Аль-Айн, Аш-Шаддади и Таль-Тамр. В общей сложности были взяты под стражу около 30 человек, в том числе один ребенок.

Между тем, как отмечает военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork), 148 ранее задержанных гражданских лиц завершили курс обучения в военном лагере курдов вблизи Аш-Шаддади.

1 Организация запрещена на территории РФ.