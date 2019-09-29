В Совбезе оценили эффективность диалога России и США по Арктике

Москва, 29 сентября. Россия и США ведут конструктивный диалог по вопросам развития Арктики, в частности, по линии своих Советов безопасности, и уже создали хорошую базу для взаимодействия в этом регионе, способную стать основой сотрудничества Москвы и Вашингтона и в других направлениях. Об этом рассказал заместитель секретаря Совбеза России Юрий Аверьянов.

Как рассказал Аверьянов, взаимодействие между РФ и США по вопросам Арктики носит «вполне конструктивный и плодотворный характер».

«Арктические вопросы регулярно затрагиваются и в российско-американских контактах по линии Советов безопасности. Как следствие, России и США уже удалось создать в регионе достаточно солидную основу для взаимодействия», — уточнил он в интервью «Российской газете».

Замсекретаря российского Совбеза также рассказал, что страны ведут успешную работу в области совершенствования договорно-правовой базы в сфере безопасности судоходства, рыболовства и научного сотрудничества.

Развитие российско-американского диалога по актуальным вопросам арктической повестки будет способствовать не только укреплению безопасности в регионе, отметил Аверьянов, но и способно заложить основы для дальнейшего сотрудничества Москвы и Вашингтона в других направлениях.

Он подчеркнул, что США от диалога не отказываются. В частности, представители американской стороны регулярно участвуют в работе международных встреч, которые проводятся под эгидой Совета безопасности России.

С 30 сентября по 2 октября под эгидой Совбеза РФ состоится VIII международная встреча представителей государств-членов Арктического совета, стран-наблюдателей Арктического совета и зарубежной научной общественности.

На встрече запланировано обсуждение вопросов международного сотрудничества в области обеспечения стратегической стабильности арктического региона, основных проблем развития транспортной инфраструктуры в нем, а также темы устойчивого развития Арктики (экологического, социального и культурного аспектов). Российскую делегацию возглавит секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Ранее американский профессор рассказал, что США проигрывают России «битву за Арктику». По его мнению, Россия постоянно наращивает свое присутствие в регионе, контролирует морские маршруты. Вашингтон, пусть и поздно, стал понимать важность региона, однако отставание от Москвы в этом плане очень огромно.