Адмирал рассказал о самой мощной российской противокорабельной ракете

Москва, 29 сентября. Ракеты семейства «Калибр» значительно превосходят по многим характеристикам противокорабельные ракеты «Гранит», которые китайская пресса назвала главной угрозой для американских авианосцев. Об этом заявил бывший командующий Балтийском флотом адмирал Владимир Валуев.

Ранее китайские СМИ сообщили, что российская крылатая противокорабельная ракета дальнего действия «Гранит» обладает самым набольшим потенциалом для борьбы с авианосными группировками США.

Валуев отметил, что ракеты «Гранит» не являются самой передовой разработкой. Данным типом ракет вооружены российские атомные подводные ракетные крейсеры проекта 949А «Антей», а также многие надводные корабли. Он также добавил, что ракета «Калибр» значительно превосходят по многим характеристикам противокорабельные ракеты «Гранит».

«Ракеты «Калибр» лучше, а «Гранит» — это вчерашний день. «Калибр» — более современные ракеты и более скоростные, то есть они не сбиваются средствами ПВО», — пояснил Валуев.

22 сентября министр обороны России Сергей Шойгу сказал в интервью российским СМИ, что стране не нужны авианосцы, чтобы противостоять США, так как для этого достаточно иметь ракету, которая способна потопить американские авианосцы.

Позднее одно из ведущих китайских интернет-изданий Sohu опубликовало статью, в которой рассказывалось о главном российском оружии против авианосцев ВМС США. По мнению автора публикации, когда глава Минобороны РФ Сергей Шойгу о противодействии авианосцам США, он подразумевал российские противокорабельные ракеты «Гранит».