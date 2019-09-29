Сирия требует, чтобы США и Турция ушли, или будут приняты контрмеры

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем потребовал, чтобы все непрошенные иностранные интервенты наконец вывели свои вооруженные силы с территории арабской республики. Он добавил, что Дамаск оставляет за собой право предпринять контрмеры в случае невыполнения данного условия. Другие подробности – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

«Соединенные Штаты и Турция сохраняют незаконное военное присутствие на севере САР. Они дошли до такой наглости, как проведение переговоров и создание так называемой безопасной зоны на севере страны... это нарушение международных норм и хартии ООН», – подчеркнул глава МИД Сирии во время своей речи на Генассамблее.

Конечно, центральные власти республики уже не в первый раз обращаются к Вашингтону, Анкаре, а также европейским представителям американской международной коалиции с призывом следовать букве закона и добровольно уйти из САР. Однако, несмотря на прошлые обещания президента США Дональда Трампа, Пентагон, как и военные других стран-оккупантов, так и не провели вывода частей из Сирии.

Более того, американцы, наоборот, нарастили контингент за последний год. Примечательно, что как раз в связи с последними договоренностями с Анкарой по создания «безопасного коридора» вдоль сирийско-турецкой границы Вашингтон раздумывал об усилении своей группировки. Позже, однако, в военном ведомстве Штатов сообщили, якобы отправка новых солдат не планируется. Между тем американское издание The New York Times, наоборот, передало со ссылкой на своего источника о переброске в Сирию еще 150 военных.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов обратил внимание, что слова Муаллема совершенно закономерны и логичны. В беседе с корреспондентом ФАН он отметил, что США каждый день с момента вторжения в САР нарушают закон, но большая часть мира предпочитает этого не замечать.

«Высказывания сирийского министра вполне правомерны, поскольку американцы и турки действительно присутствуют в Сирии нелегитимно, вопреки международному законодательству, что, впрочем, для всех очевидно. У них нет ни специального мандата ООН, ни приглашения со стороны Дамаска, но они пытаются оправдать свою интервенцию необходимостью борьбы с терроризмом: Вашингтон говорит об «Исламском государстве»1 (запрещено в РФ), а Анкара – о курдских вооруженных формированиях. Но, так или иначе, данные объяснения не являются законным основанием для вторжения в САР», – указал эксперт.

Тем более что толку от турок и американцев в деле противостояния террористам практически нет. А зачастую даже наоборот: не занимай Соединенные Штаты Заевфратье, военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) под прикрытием ВКС РФ уже давно могли бы перейти реку и по-настоящему зачистить этот регион от джихадистов.

«И американцы, и турки клялись покинуть САР, когда террористическая угроза будет нейтрализована, но они не делают этого даже в тех районах, где опасности уже объективно нет, и при этом они отказываются передать удерживаемые районы правительственным силами для законного наведения порядка. Мало того, так они еще и заключают некие соглашения, решая между собой судьбу отдельных сирийских земель. В частности, договоренности о создании совместных центров по ведению боевых действий в стране. Это действительно нагло, потому что они ведут себя словно на своей территории, словно не существует законов, правительства САР, легитимности и независимости этой республики», – подчеркнул востоковед.

Вчера были Ливия, Ирак, сегодня Сирия, а завтра целью США может стать другое государство. Подобная внешняя политика, которая фактически является агрессией, должна быть прекращена и не должна молчаливо поощряться десятками стран.

«Соответственно, то, что предпринимают американцы и турки, это фактически акт войны против Сирии, поскольку наличие иностранных боевых частей на территории той или иной страны без легитимных на то оснований именно этим и является. Поэтому, безусловно, Дамаск вправе принять соответствующие меры. Те, какие он посчитает необходимыми для защиты своего суверенитета, – как военные, так и дипломатические», – подытожил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.