Стали известны подробности задержания звезды «Счастливы вместе» с наркотиками

Москва, 29 сентября. Стали известны подробности задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.

По данным СМИ, сотрудники полиции остановили белый Cadillac звезды сериала «Счастливы вместе» на улице Стромынка в Москве. Правоохранители заметили, что Бочкарева сильно нервничает, после чего поинтересовались у актрисы, имеются ли у нее при себе наркотические вещества. Бочкарева заявила, что у нее нет при себе запрещенных веществ, после чего достала из заднего кармана брюк пакетик с белым порошком, перепрятав его под нижнее белье. Этот момент был зафиксирован видеорегистратором, который установлен в машине ГИБДД.

Сотрудники полиции вызвали на место инцидента следственно-оперативную группу, после прибытия которой у Бочкаревой было изъято наркотическое вещество. Согласно результатам экспертизы, у актрисы был изъят сверток, в котором находился кокаин массой 0,69 грамма.

По данным источников, в отношении Бочкаревой возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. Кроме того, в отношении актрисы был оформлен административный протокол за отказ пройти медицинское освидетельствование. В настоящее время Бочкарева находится под подпиской о невыезде. Сама актриса опровергает сообщения СМИ об инциденте.

Ранее режиссер телесериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал информацию СМИ о задержании Бочкаревой с наркотиками. Дронов усомнился в правдивости данной истории, отметив, что он не может «связать с Бочкареву с какой-то ситуацией с наркотиками».