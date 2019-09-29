Захарова оценила последствия публикации разговора Трампа с Зеленским

Москва, 29 сентября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Дипломат отметила, что разделяет высказанные ранее оценки о том, что этот инцидент полностью меняет форму отношений между странами, их лидерами и политиками.

«Потому что теперь <...> все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно», — подчеркнула Захарова в эфире Первого канала.

Напомним, расшифровка разговора Трампа с Зеленским была опубликована администрацией США 25 сентября. Согласно тексту стенограммы, Зеленский заверил Трампа, что новый украинский генпрокурор изучит ситуацию с сыном Джо Байдена, ранее занимавшего пост вице-президента США. После этого в палате представителей США заявили, что эта расшифровка может стать поводом для импичмента американского лидера.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также прокомментировал обнародованную запись, заметив, что читать чужие письма неприлично, а «тем более письма двух людей, которых их народы избрали на ведущие посты». Он также напомнил, что дипломатические традиции предусматривают сохранение определенного уровня конфиденциальности, а практика выносить любой вопрос на публичное растерзание не имеет отношения к демократии. Министр подчеркнул, что работать в таких условиях крайне затруднительно.

На Украине Зеленского уже окрестили «Моникой Зеленски», а на сайте главы страны появилась петиция с требованием опубликовать стенограмму его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Подобные требования в комментарии телеканалу RT оценил депутат Госдумы Руслан Бальбек. По его мнению, киевские власти не будут реагировать на эти заявления.