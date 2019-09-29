Жена Мамаева показала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа

Москва, 29 сентября. Алана Мамаева, жена российского футболиста, полузащитника Павла Мамаева показала пользователям Instagram реакцию футбольных болельщиков на переход супруга в клуб «Ростов».

В своем аккаунте в социальной сети девушка опубликовала видео, на котором футбольные фанаты радостно выкрикивают «Пашка Мамаев» и стоя приветствуют освободившегося футболиста на стадионе на одном из матчей.

В комментариях под постом с видео пользователи Instagram выразили радость за игрока и пожелали ему удачи.

Некоторые посоветовали «скорее забыть все плохое» и настроиться на сезон, а кто-то даже сказал, что Мамаев в новом для себя клубе заиграет так, что «Краснодар», контракт с которым расторг игрок, будет завидовать.

Напомним, скандально известный российский футболист Павел Мамаев 28 сентября подписал контракт с футбольным клубом «Ростов». Соглашение игрока с «Ростовом» рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Источники Федерального агентства новостей сообщили, что зарплата футболиста составит 600 тысяч евро в год. При этом в соглашении предусмотрены еще некоторые бонусы.

Напомним, в октябре 2018 года Павел Мамаев и Александр Кокорин с компанией друзей устроили две потасовки в центре Москвы. В мае 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил спортсменов к тюремным срокам. После пребывания под стражей необходимое количество времени футболисты подали ходатайства об УДО. 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева. 17 сентября футболисты были освобождены из-под стражи.