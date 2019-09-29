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ЦСКА впервые за три года возглавил табличку РПЛ

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ЦСКА впервые за три года возглавил табличку РПЛ

Екатеринбург, 29 сентября. Футбольный клуб ЦСКА всухую разгромил «Урал» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги и впервые за три года стал лидером чемпионата РФ.

Встреча прошла на «Екатеринбург Арене» и завершилась со счетом 3:0 в пользу армейцев. Первый гол в ворота «Урала» на 17-й минуте отправил защитник ЦСКА Хердур Магнуссон. Второй гол на 57-й минуте оформил полузащитник сине-красных Арнор Сигурдссон, а третьим на 65-й минуте отличился Яка Бийол.

Сейчас в активе подопечных Виктора Гончаренко 25 очков. На втором месте в турнирной таблице — «Ростов», на третьем — «Локомотив», а петербургский «Зенит» располагается на четвертой строчке. В активе у трех этих команд по 23 очка. 

6 октября ЦСКА сыграет с «Ростовом». Встреча пройдет на домашнем стадионе армейцев ВЭБ-арена в Москве. 

 

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