Самолет ВМС США провел разведку у берегов Крыма

Москва, 29 сентября. Американский военный самолет провел разведку у границ России вдоль Черноморского побережья. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon из состава Военно-морских сил США провел разведывательный полет у берегов Крыма. Согласно данным PlaneRadar, американский военный самолет взлетел с базы НАТО «Сигонелла», которая расположена в Италии. В 10.20 мск самолет вошел в воздушное пространство Болгарии. В 11.10 мск Boeing P-8 Poseidon достиг акватории Черного моря. В 11:45 мск американский самолет приступил к разведывательному полету вдоль Черноморского побережья Росси.

Позднее Boeing P-8 Poseidon направился в сторону Новороссийска, где продолжил разведывательный полет вдоль российской границы, который продолжался около двух часов.

Стоит отметить, что в последнее время Военно-воздушные силы США активизировали полеты разведывательной авиации вдоль российских границ. При этом в 2018 году подразделения радиотехнических войск ВКС России зафиксировали у российских границ 980 тысяч летательных аппаратов, из которых более тысячи оказались иностранными самолетами-разведчиками.

Министерство обороны РФ неоднократно призывало американских военных отказаться от подобных полетов у границ РФ, однако в Пентагоне на это ответили отказом.

Позднее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что группировка российских войск, которая дислоцируется в Крыму, «не оставляет ни единого шанса» для потенциальных попыток посягнуть на территорию России.