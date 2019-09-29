Самолет ВМС США провел разведку у берегов Крыма

Москва, 29 сентября. Американский военный самолет провел разведку у границ России вдоль Черноморского побережья. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon из состава Военно-морских сил США провел разведывательный полет у берегов Крыма. Согласно данным PlaneRadar, американский военный самолет взлетел с базы НАТО «Сигонелла», которая расположена в Италии. В 10.20 мск самолет вошел в воздушное пространство Болгарии. В 11.10 мск Boeing P-8 Poseidon достиг акватории Черного моря. В 11:45 мск американский самолет приступил к разведывательному полету вдоль Черноморского побережья Росси.
Позднее Boeing P-8 Poseidon направился в сторону Новороссийска, где продолжил разведывательный полет вдоль российской границы, который продолжался около двух часов.
10:20 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 29 сентября 2019 г.
Патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США???????? ( VP-9|PD| 'Golden Eagles'), с бортовым номером 169329, взлетевший с авиабазы Sigonella????????, в воздушном пространстве Болгарии????????.#USNAVY #Poseidon #P8A pic.twitter.com/OKZ8RlrMHI
Стоит отметить, что в последнее время Военно-воздушные силы США активизировали полеты разведывательной авиации вдоль российских границ. При этом в 2018 году подразделения радиотехнических войск ВКС России зафиксировали у российских границ 980 тысяч летательных аппаратов, из которых более тысячи оказались иностранными самолетами-разведчиками.
Министерство обороны РФ неоднократно призывало американских военных отказаться от подобных полетов у границ РФ, однако в Пентагоне на это ответили отказом.
Позднее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что группировка российских войск, которая дислоцируется в Крыму, «не оставляет ни единого шанса» для потенциальных попыток посягнуть на территорию России.