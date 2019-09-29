Евреи упрекнули Зеленского, что он забыл про трагедию Бабьего Яра

В Киеве прошел Марш памяти трагедии в Бабьем Яру, в котором приняли участие несколько сотен человек. Они прошли весь путь, которым 29 и 30 сентября 1941 года нацисты провели тысячи евреев на расстрел. Корреспондент Федерального агентства новостей прошагал весь путь вместе с маршем, который завершился публичными претензиями к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Участники марша начали собираться в полдень возле кинотеатра «Киевская Русь», поблизости от центра украинской столицы. Практически никто из них не принес с собой никаких плакатов, лозунгов и т.д. Как объяснил один из пришедших, это траурный марш в память погибших евреев, а у этого народа «не принято выставлять свою скорбь напоказ».

Перед тем, как дать старт мероприятию, организаторы раздали всем желающим камни. По еврейской традиции, их нужно оставлять на кладбище как дань уважения погибшим. Но при этом на самом мемориале собирать камни нельзя — ведь их наверняка оставили те, кто пришел к могилам раньше. Пока колонна собиралась в поход, корреспондент ФАН подошел к пожилому киевлянину, который довольно буднично рассказывал что-то молодежи.

«Видите ли, когда нас в 1941-м здесь собирали, фашисты сказали людям, что их готовят к эвакуации, чтобы они не пострадали от бомбардировок и боев. Немцы говорили, что отвезут нас в безопасное место. Многие из нас отчаянно хотели верить в это. Тем более, что нас повели в сторону железнодорожной станции «Сырец» — там стояли составы под погрузку, и версия об эвакуации была очень похожа на правду. Когда огромная толпа евреев дошла до Лукьяновки, выйти из этой толпы было уже невозможно — вокруг было оцепление из полицаев и эсэсовцев с собаками, а также бетонные надолбы и противотанковые «ежи». В районе еврейского кладбища напор толпы стал невыносимым, и меня с няней буквально выпихнули в ров, шедший сбоку дороги. Мы упали на противотанковый «еж», и сильно расшиблись. Видимо, в этот момент у кого-то из полицаев екнуло сердце, и он за шиворот выволок меня и няню за оцепление. Так мы спаслись. Толпа, которая пошла дальше, к огромной вырытой яме над обрывом, погибла полностью — немцы ее расстреляли из пулеметов», — рассказал ветеран.

Само шествие памяти началось на улице Сечевых Стрельцов и продолжалось около часа — за это время участники марша памяти прошли более трех километров до памятника Меноры, установленного в Бабьем Яру. Практически весь путь сотни людей прошли в полном молчании — похоже, каждый из шедших пытался представить себя на месте тех, кто шагал этим путем в 1941-м, под окрики эсэсовцев и бешеный лай овчарок .

«Каждый год мы идем той же дорогой, по которой прошли они. Они были обычными, рядовыми киевлянами, и шли на смерть. Мы идем для того, чтобы наполнить будущие поколения пониманием ценности каждой жизни», — заявили организаторы марша.

Перед тем, как достичь финальной точки — памятника Меноре — участники марша прошли по Аллее памяти на еврейском кладбище. Все фонари на аллее выполнены в виде виселиц, что придает ей довольно зловещий вид. У памятника Меноре состоялся траурный митинг, в ходе которого главный раввин Украины Моше Реувен Асман произнес речь, в которой призвал к необходимости «помнить трагедию Бабьего Яра и никогда не давать заразить себя ксенофобией».

«Сегодня на Украине некоторые пытаются вновь распространить ксенофобские настроения. Они говорят, что «Украина — только для украинцев», а всех остальных — евреев, русских, белорусов и т.д. — нужно отсюда выгнать. Мы очень надеемся, что новая власть не даст этой изуверской философии распространиться, положит конец этим тенденциям», — напомнил раввин.

Впрочем, сама украинская власть постаралась не забыть о трагической дате. Президент Владимир Зеленский выпустил официальное обращение. В нем он подчеркнул, что «трагические страницы истории следует помнить не ради почтения памяти о погибших, но и для того, чтобы не допустить ошибок в будущем».

«Память Бабьего Яра, Холокоста — это предупреждение для всего человечества о том, что идеология нетерпимости и насилия может вернуть нас в страшное прошлое. Тогда самое дорогое — человеческая жизнь — становилась разменной монетой в руках диктаторов. Убежден, украинский народ всегда будет един в стремлении никогда не допускать любых проявлений вражды на расовой или национальной почве», — заявил Зеленский.

Однако главному раввину Украины Моше Реувену Асману такое формальное участие власти показалось недостаточным, и даже оскорбительным.

«Нет, ну вы подумайте, наш президент — сам, между прочим, еврей — стал первым лидером Украины, который лично не явился на кладбище в День памяти трагедии Бабьего Яра! Наверное, он подумал, что, раз сам еврей, то ему сюда и не надо. А ведь в предыдущие годы все президенты и премьеры Украины считали своим долгом прийти сюда! А президент Зеленский вместо этого прислал нам большую корзину цветов — ну что ж, как говорится, и на этом спасибо!» — заявил раввин.

После окончания марша памяти всем пришедшим предложили вечером прийти в крупнейшие киевские синагоги, чтобы принять участие в еврейском празднике Рош-а-Шана, который отмечается с 28 сентября по 1 октября.



Напомним, в течение двух лет — с сентября 1941-го до конца сентября 1943-го — Бабий Яр был местом регулярных расстрелов и захоронений, которые проводили органы нацистской полиции безопасности и айнзанцгруппы СД вместе с оккупационными властями Киева. Жертвами нацистов стали евреи, цыгане, советские военнопленные, пациенты киевских психиатрических больниц, заключенные Сырецкого лагеря и все, кого гитлеровцы считали врагами. По разным данным, Бабий Яр стал некрополем для более чем 150 тысяч мирных граждан и военнопленных.

Примечательно, что Марш памяти трагедии в Бабьем Яру большую часть маршрута прошел по улице Елены Телиги. Эта украинская националистка активно выступала против Советской власти и одобряла расстрелы евреев и коммунистов. Будучи одним из активных деятелей ОУН1 (организация запрещена на территории РФ), вскоре после оккупации Киева нацистами она приехала в украинскую столицу, где охотно сотрудничала с новыми властями, писала в их адрес хвалебные вирши и работала в оккупационной газете «Украинское слово». Правда, в 1942-м она была арестована немцами и покончила с собой в тюремной камере.

Также в двух шагах от кладбища находится улица Олега Ольжича — еще одного из лидеров ОУН, активно сотрудничавшей с немцами, в том числе по части уничтожения евреев. Правда, мало кто из участников марша памяти обратил внимание на это «несоответствие». Однако, по мнению экспертов, новой украинской власти стоило бы переименовать часть улиц в районе еврейского кладбища — ведь соседство с именами палачей само по себе является оскорблением памяти сотен тысяч погибших евреев.

1 Организация запрещена на территории РФ.