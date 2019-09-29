Делегация из США и Европы едет в Крым укреплять дипломатические связи

Симферополь, 29 сентября. Политики из США и Европы совершат ознакомительный визит в Крым. О прибытии крупной делегации сообщил глава комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.

По его словам, иностранные гости приедут в Крым 29 сентября. В состав делегации вошли 22 человека из США, Германии, Бельгии, Нидерландов и Норвегии. Цель их поездки — укрепление связей по линии народной дипломатии. На полуострове делегаты пробудут до 6 октября.

Гемпель уточнил, что свой визит иностранцы начнут с посещения Севастополя, после посетят несколько публичных мероприятий в Симферополе. В рабочем графике дипломатов также посещение Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского и международного детского центра «Артек».

«Запланирована встреча в крымском парламенте, а также посещение Евпатории и Ялты», — подчеркнул собеседник агентства РИА Новости.

Кроме того, один из делегатов, глава общественной организации «Народные дипломаты Норвегии», депутат земельного парламента Хендрик Вебер презентует свою книгу «Наш Крым». Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители полуострова провели всеобщий референдум, по итогам которого 96% жителей Крыма и 95% жителей Севастополя приняли решение о воссоединении с Россией. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Однако киевские власти волеизъявление крымчан не признают и не оставляют территориальных притязаний на полуостров. Украинские политики с завидной регулярностью отмечаются заявлениями о том, как Украина «вернет» себе Крым.

В частности, 26 сентября шестой украинский президент Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп во время их встречи пообещал ему помощь в «возвращении» Крыма. Зеленский уточнил, что ему «показалось», «он это услышал», что полуостров — «украинская земля и ее надо возвращать». Кроме того, Зеленский добавил, что рассказал американскому коллеге о том, «какое красивое место Крым».