Казань, 29 сентября. Первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году, переписчики пойдут к жителям не с бумажными переписными листами, а с планшетами. Об этом рассказал руководитель Росстата Павел Малков.

На пресс-брифинге в рамках конкурса «Цифровой прорыв» глава Федеральной службы государственной статистики раскрыл подробности модернизированной переписи населения-2020, сообщает «ФедералПресс».

«Это будет первая цифровая перепись в Российской Федерации. Переписчики пойдут не с бумажными переписными листами, которые потом еще нужно будет сканировать, внести в базу данных и прочее. Они уже пойдут с планшетами», — рассказал Малков.

Он отметил, что в устройства будут загружены цифровые карты и специальное программное обеспечение. Это позволит быстро вводить информацию и обрабатывать ее в режиме «онлайн».

Глава Росстата уточнил, что в планшетах переписчиков будет использоваться отечественная операционная система, которую разработал ПАО «Ростелеком», крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений.

Обрабатываться информация будет в специальной цифровой аналитической платформе (ЦАП) «Население» — многомерной многофакторной базе данных.

Также у жителей будет возможность «переписаться» самостоятельно с помощью портала Госуслуг. По словам Малкова, интернет-переписи, которая будет осуществляться через ресурс, будет уделено особое внимание.

Также в следующем месяце Росстат планирует приступить к разработке концепции больших данных (big data) в статистике. Ожидается, что она появится в середине следующего года, а в ходе всероссийской переписи населения 2020 года (ВПН-2020) «большие данные будут представлены в полный рост», отметил Малков.

Известно, что в программе ВПН-2020 будут представлены такие блоки вопросов, как жилищные условия, занятость, источники средств к существованию, владение и пользование иностранными языками, миграция, образование, национальная принадлежность, гражданство и социально-демографические характеристики (пол, возраст).

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