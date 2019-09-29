Африканский союз призвал объединить усилия для урегулирования кризиса в Ливии

Нью-Йорк, 29 сентября. Африканский союз призвал мировое сообщество объединить усилия для урегулирования кризиса в Ливии.

Представители Совета мира и безопасности (СМБ) Африканских стран провели совещание на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Участники совещания заявили о необходимости усиления роли СМБ в урегулировании ливийского кризиса. Кроме того, было принято решение назначить совместного посланника Африканских стран и ООН в Ливию.

Совета мира и безопасности Африканских стран призвал объединить усилия для скорейшего урегулирования ливийского кризиса, отметив, что нынешняя ситуация в Ливии вызывает глубокую озабоченность и может иметь далеко идущие последствия для стабильности региона и всего Африканского континента, передает Libya Observer.

В настоящее время на территории Ливии действует двоевластие. Часть страны контролируется силами Правительства национального согласия (ПНС), которое базируется в Триполи. Другая часть страны находится под контролем властей, которых поддерживает Ливийская национальная армия (ЛНА).

В апреле 2019 года командующий ЛНА Халифа Хафтар приказал войскам начать наступательную операцию на Триполи. В свою очередь вооруженные формирования ПНС объявили о начале ответной операции «Вулкан гнева».

В июле 2019 года Совет Безопасности ООН принял совместное заявление, в котором осудил эскалацию конфликта в Ливии. Кроме того, Совбез призвал все стороны ливийского противостояния вернуться за стол переговоров под эгидой Организации Объединенных Наций.