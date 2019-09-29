Поколение Z в России отказалось экономить на путешествиях

Москва, 29 сентября. Поколение Z в России не готово экономить на путешествиях. Опрос среди молодых людей провел сервис бронирования Booking.

Участниками стали граждане РФ, родившиеся после 1995 года. Более 60 % респондентов признались, что ради путешествий готовы урезать свои расходы. Как отмечает «Федерал Пресс», эту точку зрения разделяют 47% их сверстников по всему миру. Почти 80% молодых россиян рассказали, что даже составили список мест, куда обязательно хотят отправиться путешествовать. А по словам примерно трети опрошенных, они намерены успеть совершить в течение жизни минимум пять «грандиозных путешествий».

При этом, несмотря на готовность обходиться от тех или иных вещей, а освободившиеся деньги тратить на туризм, участники опроса признались, что не хотят отказываться от использования соцсетей, поэтому WI-FI, по их мнению, является самым важным и незаменимым удобством в путешествии, пишет РБК.

По словам 47% опрошенных, Интернет им нужен для публикации фотографий. 32% участников исследования рассказали, что во время своей последней туристической поездки делали примерно по 10–30 фотографий в день, а еще 24% успевали «нащелкать» более 50.

43% молодых людей рассказали, что при выборе места для путешествия, ориентируются на соцсети. Авторы опроса отмечают, что Instagram влияет на принятие решения поколением Z намного сильнее, чем в среднем на российских пользователей и даже миллениалов.