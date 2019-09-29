Клинцевич объяснил, как расценивать заявление Киева о переходе Запада на сторону РФ

Москва, 29 сентября. Появившиеся мнения об усилении позиций России в мире от представителей разных государств стоит расценивать не как обычную констатацию факта, а как призыв умножить усилия для противодействия России на всех направлениях. Об этом заявил российский сенатор, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Комментируя заявление украинского дипломата Григория Перепелицы, который констатировал переход Запада на сторону России, Клинцевич отметил, что представитель Украины не одинок в своей точке зрения.

Он вспомнил, что недавно председатель объединенного комитета руководителей штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что превосходство военного блока над Россией в последние годы подорвано.

Клинцевич уверен, что заявления, подобные тем, что поступили от Киева и Вашингтона, российской стороне следует воспринимать не как радостные известия о признанном превосходстве, а расценивать как повод насторожиться.

«Не думаю, что эти утверждения следует рассматривать как просто констатацию факта. Речь, на мой взгляд, и в том, и в другом случае идет о прямом призыве к США и Западу в целом умножить усилия для противодействия России на всех направлениях. Тем более, что тот же директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица для пущей убедительности явно передергивает, заявляя, что Запад абсолютно, на 180 градусов поменял свою позицию относительно Украины, и теперь он на стороне России, а не Украины», — объяснил сенатор.

Представитель Совфеда также отметил, что Россия стремится к тому, чтобы Запад «поменял свою позицию по российско-украинским отношениям» и «встал на сторону их нормализации».

Напомним, ранее директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Запад отказался от поддержки Украины и перешел на сторону России, а Москва усилила свои позиции во всем мире.