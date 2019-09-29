В Совфеде рассказали, каким был первый президент Крыма Мешков

Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков был настоящим патриотом России. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации, сенатор Сергей Цеков.

Хотел, чтобы его похоронили в Крыму

Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта. Об этом сообщила его дочь Марианна Мешкова.

73-летнего Мешкова, который перенес инсульт на отдыхе в Турции, 16 сентября доставили в больницу в Красногорске. Он был в тяжелом состоянии и находился в реанимации.

«Папа сегодня скончался в больнице», — сказала Мешкова.

Кроме того, она рассказала, Юрий Мешков желал, чтобы его похоронили в Крыму. «Он всех своих родных просил похоронить его в Крыму», — сказала Мешкова, уточнив, что на новом кладбище в Симферополе есть выкупленное место, однако она не знает, как организовать транспортировку тела в республику.

Настоящий патриот

Как отметил сенатор Сергей Цеков, Юрий Мешков был настоящим патриотом России и Крыма. В начале 90-х годов он сделал очень многое для восстановления Крымской Автономной Советской Социалистической Республики.

«Потом мы провели референдум 20 января 1991 года. Мы хотели восстановить автономию Крыма в составе России. Такие у нас были мысли. Но Украина на это не пошла. Потом восстановили автономию (уже в составе Украины. — Прим. ФАН), переименовали в республику. Во всем этом Мешков принимал активное участие. После того, как в 1995 году он уехала из Крыма, его влияние, конечно, на республику было чисто символическим. Но то, что он очень много сделал для Крыма, — это факт», — рассказал Сергей Цеков.

Сенатор выразил сожаление, что Юрий Мешков «ушел из жизни так рано», ведь еще многое он мог сделать. По мнению политика, 73 года для мужчины сегодня — это уже не так много.

«Выражаю соболезнования родным и близким», — заключил Сергей Цеков.

Юрия Мешкова избрали президентом Крыма в феврале 1994 года. В марте 1995 года решением Верховной рады и президента Украины Конституция Республики Крым была отменена, пост президента упразднен.

Россия и Крым воссоединились по результатам проведенного на полуострове референдума в марте 2014 года. Подавляющее большинство жителей Крыма проголосовало за возвращение в состав Российской Федерации. Ранее в Крыму назвали решение Украины о пассажирских перевозках признанием полуострова частью РФ.