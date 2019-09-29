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В Совфеде рассказали, каким был первый президент Крыма Мешков

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В Совфеде назвали первого президента Крыма Мешкова настоящим патриотом

Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков был настоящим патриотом России. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации, сенатор Сергей Цеков.

Хотел, чтобы его похоронили в Крыму

Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта. Об этом сообщила его дочь Марианна Мешкова.

73-летнего Мешкова, который перенес инсульт на отдыхе в Турции, 16 сентября доставили в больницу в Красногорске. Он был в тяжелом состоянии и находился в реанимации.

В Совфеде назвали первого президента Крыма Мешкова настоящим патриотом

«Папа сегодня скончался в больнице», — сказала Мешкова.

Кроме того, она рассказала, Юрий Мешков желал, чтобы его похоронили в Крыму. «Он всех своих родных просил похоронить его в Крыму», — сказала Мешкова, уточнив, что на новом кладбище в Симферополе есть выкупленное место, однако она не знает, как организовать транспортировку тела в республику.

Настоящий патриот

Как отметил сенатор Сергей Цеков, Юрий Мешков был настоящим патриотом России и Крыма. В начале 90-х годов он сделал очень многое для восстановления Крымской Автономной Советской Социалистической Республики.

«Потом мы провели референдум 20 января 1991 года. Мы хотели восстановить автономию Крыма в составе России. Такие у нас были мысли. Но Украина на это не пошла. Потом восстановили автономию (уже в составе Украины. — Прим. ФАН), переименовали в республику. Во всем этом Мешков принимал активное участие. После того, как в 1995 году он уехала из Крыма, его влияние, конечно, на республику было чисто символическим. Но то, что он очень много сделал для Крыма, — это факт», — рассказал Сергей Цеков.

В Совфеде назвали первого президента Крыма Мешкова настоящим патриотом

Сенатор выразил сожаление, что Юрий Мешков «ушел из жизни так рано», ведь еще многое он мог сделать. По мнению политика, 73 года для мужчины сегодня — это уже не так много.

«Выражаю соболезнования родным и близким», — заключил Сергей Цеков.  

Юрия Мешкова избрали президентом Крыма в феврале 1994 года. В марте 1995 года решением Верховной рады и президента Украины Конституция Республики Крым была отменена, пост президента упразднен.

Россия и Крым воссоединились по результатам проведенного на полуострове референдума в марте 2014 года. Подавляющее большинство жителей Крыма проголосовало за возвращение в состав Российской Федерации. Ранее в Крыму назвали решение Украины о пассажирских перевозках признанием полуострова частью РФ.

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