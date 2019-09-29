Глава Минэкономразвития РФ предложил выделить 245 млрд рублей на экспорт услуг

Москва, 29 сентября. Глава министерства экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин предложил министерству финансов РФ выделить на развитие экспорта услуг 244,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает сайт газеты «Известия» со ссылкой на письмо министра.

По данным издания, глава Минэкономразвития РФ предложил министру финансов России Антону Силуанову выделить на развитие экспорта услуг 244,9 миллиарда рублей до 2024 года. Данная сумма в 42 раза превышает запланированный объем финансирования. Эти средства предлагается направить на поддержание и продвижение продуктов интеллектуального труда россиян за рубежом, развитие туризма и съемки кино.

По словам главы Минэкономразвития РФ, часть программ была включена в нацпроект летом 2019 года, однако их финансирование не было запланировано. Орешкин предложил перераспределить средства, которые направлены на финансирование других разделов нацпроекта.

В общей сложности на экспортные цели планируется выделить 888,8 миллиарда рублей, однако Орешкин считает, что данные средства распределены несправедливым образом.

Орешкин не изложил в своем письме конкретных предложений по перераспределению средств. В пресс-службе Минэкономразвития РФ заявили, что Антон Силуанов еще не ответил на письмо. При этом в ведомстве отметили, что экспорт услуг гораздо выгоднее, чем продажа готовых товаров за границу.

В Минэкономразвития РФ также добавили, что ведомство разработало стратегию развития экспорта услуг до 2025 года. Приоритетными направлениями стратегии были определены сферы транспорта, туризма, информации и коммуникаций, а также финансов и строительства.