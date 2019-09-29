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Бабаян напомнил, как первого президента Крыма пытали в тюрьме, но не сломили

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Бабаян напомнил, как первого президента Крыма пытали в тюрьме, но не сломили

Москва, 29 сентября. Первый президент Крыма Юрий Мешков еще в 90-е годы заявлял, что будущее полуострова может быть связано только с Россией, заявил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

Он также напомнил, что Мешков неоднократно обращался к президенту РФ Борису Ельцину  с просьбой присоединить полуостров, проводил по этому вопросу референдумы, но не был услышан.

«Москва тогда договорилась с Киевом, и Кучма просто задушил пророссийское движение в Крыму. Мешкова арестовали и бросили в тюрьму СБУ в Днепропетровске», —  написал Бабаян в своем Telegtam-канале. 

Журналист добавил, что в тюрьме Мешкова пытали, но сломить не смогли. 

«В 2014-и году, в разгар крымских событий, в эфире «Право голоса» он почти плакал от счастья и говорил, что не надеялся дожить до этого дня!» — поделился воспоминаниями Бабаян.

В заключение он назвал Мешкова самым настоящим патриотом России.

Как сообщалось ранее, Мешков ушел из жизни сегодня в возрасте 73 лет. Причиной стал инсульт, который политик перенес во время своего отдыха в Турции в начале сентября. Его дочь Марианна сообщила, что отец хотел, чтобы его похоронили в Крыму, «рядом с папой и мамой», но она пока не знает, как организовать похороны на полуострове.

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