Сотни желающих проститься с Шираком пришли к Дому инвалидов в центре Парижа

Париж, 29 сентября. Церемония прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком проходит в Доме инвалидов в центре Парижа.

Жители и гости Парижа начали собираться у Дома инвалидов за несколько часов до начала церемонии, которая запланирована на 14.00 (15.00 мск). Семья экс-президента Франции пожелала провести народную церемонию прощания с Жаком Шираком. Гроб с телом бывшего французского лидера будет выставлен во дворе Дома инвалидов. К 12.00 (13.00 мск) очередь желающих проститься с Жаком Шираком выстроилась у здания Дома инвалидов в несколько сотен метров.

Hommage populaire rendu à Jacques Chirac : Philippe Douste-Blazy dans la file d'attente devant les Invalides pic.twitter.com/Qeqdx0S5Rh — BFMTV (@BFMTV) 29 сентября 2019 г.

В день смерти Жака Ширака Елисейский дворец открыл книгу соболезнований, в которой к настоящему моменту несколько тысяч французов оставили записи в память об экс-президенте Франции. Кроме того, книга соболезнований была открыта мэрией Парижа, который на протяжении 18 лет возглавлял Жак Ширак. Аналогичные книги были открыты во многих других французских городах.

Напомним, Жак Ширак скончался 26 сентября на 87-ом году жизни. Ширак родился в 1932 году в Париже. Будущий президент Франции закончил Институт политических исследований и Национальную школу администрации, которые являются самыми престижными высшими учебными заведениями во Франции. После окончания института, Ширак начал карьеру государственного служащего, а позднее занялся политической деятельностью. В 1972 году Ширак стал министром сельского хозяйства Франции, а в 1974 году занял должность премьер-министра. В 1977 году Ширак стал мэром Парижа и занимал этот пост на протяжении 18 лет. В 1995 году Ширак был избран президентом Франции. В 2007 году Ширак покинул пост президента Франции, став пожизненным членом Конституционного совета республики.