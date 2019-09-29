Режиссер сериала «Счастливы вместе» отреагировал на задержание Бочкаревой

Москва, 29 сентября. Российский режиссер телевизионного сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов отреагировал на задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотическими средствами. Он отметил, что ему сложно представить 39-летнюю артистку с наркотиками.

«Я, честно говоря, не верю в это. Не верю, что это она. Работа над сериалом была очень тяжелая. Никаких предпосылок для этого не было», — рассказал режиссер.

Дронов также признался, что он не может «связать с Бочкареву с какой-то ситуацией с наркотиками», сообщает интернет-портал «Подъем».

Ранее СМИ сообщили о том, что актрису Бочкареву задержали столичные полицейские с наркотиками.

После этого в министерстве внутренних дел сообщили, что у жительницы столицы 1980 года рождения обнаружили пакетик с кокаином, а источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что речь в конкретном случае идет о Бочкаревой. В отношении актрисы завели уголовное дело, ее отпустили под подписку о невыезде.

Кроме того, сообщалось, что по месту жительства актрисы прошел обыск, но там ничего не обнаружили.

Ранее звезда комедийного сериала «Счастливы вместе» Бочкарева попросила своих фанатов не верить тому, что пишут в Сети. По ее мнению, кто-то хочет заработать на этой истории.

Артистка выразила уверенность, что все это было сделано ради пиара в информационном пространстве.