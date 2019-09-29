Политолог объяснил, почему Запад отказался от Украины и встал на сторону России

Киев надеялся на поддержку США, но Вашингтону не до Украины. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Запад отказался от Украины

Запад отказался от поддержки Украины и перешел на сторону Российской Федерации, которая усилила свои позиции во всем мире. Об этом заявил директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.

«Произошло кардинальное изменение баланса сил в международной среде. Резкое ослабление Запада и усиление России», — сказал Перепелица.

По его мнению, РФ «заполнила вакуум», который возник из-за того, что Соединенные Штаты стремительно теряют свои позиции во всем мире, включая постсоветское пространство. Кроме того, он посетовал на политику европейских лидеров, напомнив, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании дружить с Россией.

«Запад абсолютно, на 180 градусов, поменял свою позицию относительно Украины. Теперь он на стороне России», – констатировал Перепелица.

«Обида и раздражение»

Владимир Соловейчик назвал неудачным визит украинского президента Владимира Зеленского в США и выступление на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Кроме того, он отметил провальные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

«Что еще после этого всего остается говорить украинским дипломатам и обслуживающим МИД этой страны аналитикам? Остается жаловаться на снижение роли США и усиление влияния в мире РФ. Перепелица отражает не только свое личное мнение, но и генерирует те настроения, которые витают в украинской элите. Они ждали, что администрация США бросит все свои дела, оставит в стороне все имеющиеся у Штатов проблемы и кинется спасать от неминуемого краха киевский буржуазно-националистический режим. Но этого не случилось. Отсюда — обида и раздражение, явно сквозящие в словах Григория Перепелицы», — пояснил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, для интересов американских транснациональных корпораций (ТНК) и политически обслуживающей их интересы команды Трампа куда важнее торговая война с континетальным Китаем и жесткая конкуренция с экономиками стран Евросоюза, в первую очередь, Германии. Проблемы Украины Вашингтон не интересуют.

«Тратить деньги американских налогоплательщиков на непонятно что, на прокорм украинцев, готовых разворовать любой американский кредит, любой транш американской помощи, Трамп как умеющий считать деньги прагматик не собирался и не собирается. С избранием украинским президентом Зеленского ТНК добились, во-первых, нового старта распродажи украинских активов. В первую очередь, принятия принципиального решения о начале в будущем году приватизации украинских земель. Во-вторых, ТНК поменяли команду Петра Порошенко, всегда тяготевшего к немецким и французским капиталам, на Зеленского, весьма близко принимающего к сердцу интересы ТНК, конечными собственниками которых являются резиденты США и Израиля», — добавил Владимир Соловейчик.

Эксперт заметил, решив эти задачи, американские ТНК или, если брать шире, американские финансово-промышленные круги, не собираются вкладываться в новую украинскую власть. Скупив, возможно, через подставные с виду украинские структуры, земли и активы, ТНК из США и Израиля станут подлинными хозяевами на Украине. Воевать с Россией им при этом не придется.

«Более того, добившись всего этого, ТНК и работающая на них администрация Трампа без проблем в случае необходимости пожертвуют командой Зеленского ровно так же, как они сейчас пожертвовали командой Порошенко. В этом и состоит глубинный смысл обиды, прозвучавшей в словах сотрудника структуры украинского МИД Перепелицы. Разумеется, сказать обо всем этом прямо и честно он не может — сразу потеряет должность и работу. Поэтому и идет окольным путем, обвиняя США и западные страны в целом в капитуляции перед РФ», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский, согласившись с американским лидером Дональдом Трампом по поводу того, что немецкий канцлер Ангела Меркель мало делает для Украины, оскорбил правительство Германии. Дипломатические усилия Германии в телефонном разговоре Зеленского с Трампом к недовольству Берлина не были оценены.