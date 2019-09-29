Лондон, 29 сентября. Британскому премьеру Борису Джонсону может грозить процедура импичмента. Такие планы вынашивают политики оппозиционных партий Соединенного Королевства.

По данным The Sunday Times, этот вопрос они поднимали на встрече 26 сентября. В качестве повода для импичмента используют вердикт Верховного суда 24 сентября, согласно которому приостановка Джонсоном работы парламента на целых пять была незаконной. Таким образом, одна из высших апелляционных инстанций Британии фактически согласилась с критиками Джонсона, по мнению которых, премьер с помощью пророгации правительства хотел не дать парламентариям определять ход Brexit.

С инициативой об импичменте преемнику Терезы Мэй выступила валлийская партия «Плайд камри». Источник газеты утверждает, что предложение может быть внесено в Палату общин уже в начале следующей недели. В случае, если ему дадут зеленый свет, то в отношении Джонсона может быть запущен судебный процесс, по итогам которого ему будет грозить даже уголовная ответственность.

Представитель «Плайд камри» в парламенте Лиз Сэвилл заявила изданию, что идея импичмента в отношении премьер-министра, конечно, может казаться чрезвычайной и даже уникальной, но страна переживает «чрезвычайные времена».

«Я ясно заявила лидерам оппозиции, что нельзя позволить, чтобы Борис Джонсон остался безнаказанным за то, что нарушил закон, закрыв парламент», — подчеркнула она.

Лейбористы и либерал-демократы, как пишет The Sunday Times, собираются обсудить этот вопрос 30 сентября, но уже сейчас не исключают любого развития ситуации.

Другая газета The Daily Telegraph в свою очередь сообщила, что в начале следующей недели Лейбористская партия и Шотландская народная партия (ШНП) могут инициировать вотум о доверии правительству Джонсона. При этом голосование могут провести в те дни, когда большинство депутатов-консерваторов будут находиться на ежегодной партийной конференции в Манчестере. Отмечается, что в такие дни парламент приостанавливает работу, но в этот раз парламентарии отказали Джонсону в просьбе сделать перерыв в заседаниях.

Как уточняет ТАСС, импичмент еще ни разу не объявлялся ни одному премьеру Британии. Эта процедура в последний раз была запущена в 1848 году. Тогда к суду за тайное соглашение с Россией пытались привлечь Генри Палмерстоуна, занимавшего пост министра иностранных дел и будущего премьера Королевства.