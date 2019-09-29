Фестиваль реабилитационных программ «Другие» состоится в Казани

Казань, 29 сентября. Фестиваль реабилитационных программ «Другие» пройдет в Казани 9 октября, он соберет экспертов в области психического здоровья.

Мероприятие организовано с целью обмена опытом и улучшения качества жизни людей с психическими особенностями. Фестиваль направлен на развитие системы негосударственных реабилитационных услуг, пишет Ria56.

Перед фестивалем в Прифолжском федеральном округе (ПФО) профильные специалисты провели ряд круглых столов по вопросам сохранения психического здоровья. Эксперты выявили проблему отсутствия единого подхода при оценке эффективности психосоциальной реабилитации человека.

В рамках проекта «Арт-экспедиция» общественники провели исследование арт-терапевтическх практик и творческих ресурсов для людей с особенностями психики. С 9 по 24 октября результаты исследования представят на площадке форума.

Ранее сообщалось, что в Москве врачи спасли жизнь пациентке с красной системой волчанкой. Болезнь поразила почти все внутренние органы женщины.