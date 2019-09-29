Согласованный митинг в Москве и Петербурге. События дня. ФАН-ТВ

В Москве и еще нескольких городах прошел согласованный с властями митинг. По словам организаторов это акция в поддержку фигурантов уголовных дел, возбужденных по итогам несогласованных протестных акций в столице. Главными агитаторами тех событий были Алексей Навальный, Любовь Соболь и далее по списку их приближенных. Именно они раздули из мухи слона, крича, о не допуске на выборы в Мосгордуму, а на факты ими же поддельных документов решили не смотреть.

Стоит отметить масштаб акции. В Северной столице на нее пришло не более 20 человек. В Москве в выходной в основном решили прийти активисты моложе 18 лет. Вспоминаются летние несогласованные митинги в столице, когда за беспорядки были задержаны более 200 несовершеннолетних.

Хоть акция и согласованная, нужно понимать, что любое такое мероприятие — неудобство для жителей города. В связи с митингом в воскресенье ограничили движение по проспекту Сахарова и улице Маши Порываевой. Это дополнительные дорожные трудности на пути к трем вокзалам, на Садовом кольце и других направлениях.

Кого же защищали на акции, используя громкое слово «политзаключенные»? Например, уроженца Подольска Владислава Синицу, который в своем Twitter напрямую предлагал похищать и расправляться с детьми росгвардейцев и других представителей силовых ведомств.

Хочется отметить, что за участие в несанкционированных и выходящих за рамки закона беспорядках, власти будут наказывать в любой стране мира. Митингующие часто любят ставить в пример страны Европы. Так вот вам Франция: нашумевшая акция «желтых жилетов» привела к тому, что уже вынесено больше 2000 обвинительных приговоров, еще сотни человек ожидают суда. За что судят? По факту за те же статьи, что и задержанных на несогласованных акциях в России. За сопротивление полиции и беспорядки. К слову, приговоры в Париже серьезные, начиная со штрафов и заканчивая несколькими годами реального заключения.

Закон есть закон, и лишь суд может разобраться, есть ли состав преступления в действиях людей, которые совершали провокационные выпады в отношении стажей порядка на незаконных митингах. А давление на суд, даже методом митинга, уже не походит на демократию, о которой любят говорить оппозционеры.