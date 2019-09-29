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Звезда сериала «Не родись красивой» побрила голову в поддержку Заворотнюк

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Звезда сериала «Не родись красивой» побрила голову в поддержку ЗаворотнюкМосква, 29 сентября. Российская актриса Нелли Уварова сделала короткую стрижку в поддержку Анастасии Заворотнюк и ее дочери.

Звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова побрила голову, чтобы поддержать свою подругу Анастасию Заворотнюк, которая по данным СМИ, находится в одной из столичных клиник, где проходит лечение от рака мозга.

 

На своей странице в Instagram Уварова опубликовала фотографию, на которой запечатлена Анастасия Заворотнюк со своей дочерью Анной. Уварова призвала актрису и ее дочь «не обращать внимание на недругов», а также пожелала Анастасии скорейшего выздоровления, отметив, что в мире «есть люди, которые не верят этим слухам».

Напомним, в августе 2019 года в прессе появились сообщения о резком ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. По данным источников СМИ, у актрисы была диагностирована опухоль мозга на последней стадии. В сентябре актрису госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из столичных клиник. Медики ввели Заворотнюк в состояние искусственной комы, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 18 сентября в СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк вышла из комы и может самостоятельно дышать.

При этом родственники и близкие друзья Анастасии Заворотню не дают комментариев по поводу состояния здоровья актрисы.

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