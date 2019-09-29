Писатель Вячеслав Пьецух скончался после продолжительной болезни

Москва, 29 сентября. Ушел из жизни писатель Вячеслав Пьецух. Об этом сообщил его друг, поэт Владимир Салимон.

«Сегодня ночью умер Слава Пьецух, мой дорогой друг», — написал он в Facebook.

Причину смерти писателя Салимон не уточнил. Кончину Пьецуха прокомментировал президент Русского ПЕН-центра Евгений Попов. По его словам, литератор долгое время боролся с продолжительной болезнью. Попов подчеркнул, что кончина Пьецуха — огромная потеря для литературы, пишет газета «Известия».

Пьецух был лауреатом премии «Триумф» за выдающийся вклад в отечественную культуру, фонда «Знамя», журнала «Золотой век» и других. Известность ему принесли сборники рассказов «Веселые времена», «Предсказание будущего», «Центрально-Ермолаевская война».