Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Писатель Вячеслав Пьецух скончался после продолжительной болезни

48
0 Оставить комментарий

Писатель Вячеслав Пьецух скончался после продолжительной болезни

Москва, 29 сентября. Ушел из жизни писатель Вячеслав Пьецух. Об этом сообщил его друг, поэт Владимир Салимон.

«Сегодня ночью умер Слава Пьецух, мой дорогой друг», — написал он в Facebook.

Причину смерти писателя Салимон не уточнил. Кончину Пьецуха прокомментировал президент Русского ПЕН-центра Евгений Попов. По его словам, литератор долгое время боролся с продолжительной болезнью. Попов подчеркнул, что кончина Пьецуха  — огромная потеря для литературы, пишет газета «Известия».

Пьецух был лауреатом премии «Триумф» за выдающийся вклад в отечественную культуру, фонда «Знамя», журнала «Золотой век» и других. Известность ему принесли сборники рассказов «Веселые времена», «Предсказание будущего», «Центрально-Ермолаевская война». 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров