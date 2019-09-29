Визит российского фрегата «Адмирал Макаров» вызвал ажиотаж в Греции

Афины, 29 сентября. Визит новейшего российского фрегата «Адмирал Макаров» в Керкиру вызвал ажиотаж у граждан Греции — за первые сутки на корабле побывали около 200 человек, в воскресенье за первые 60 минут — свыше сотни.

Российские моряки принимают участие в мероприятиях «Русской недели на Ионических островах» с 27 сентября по 2 октября. Корабль пришел под флагом командующего Черноморским флотом России (ЧФ) — вице-адмирала Игоря Осипова.

Все желающие могут прийти на корабль — офицеры проводят экскурсии по верхней палубе, рассказывают об отечественном фрегате и его вооружении.

«Интерес большой. Вчера корабль посетили 200 человек, сегодня тоже много людей», — передает РИА Новости слова офицеров.

Пресс-служба ЧФ в начале этой недели сообщила, что фрегат «Адмирал Макаров» отправился из Севастополя в сторону проливов Босфор и Дарданеллы.

Напомним, «Адмирал Макаров» является третьим фрегатом морской зоны проекта 11356 и назван в честь российского флотоводца и научного сотрудника, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. Передача фрегата флоту и подъем на нем Военно-морского флага состоялись более двух лет назад.