Бочкарева считает местью сообщения о ее задержании с наркотиками

Москва, 29 сентября. Российская актриса и телеведущая Наталья Бочкарева считает, что распространенная о ее задержании с кокаином в информация — чья-то месть.

Звезда комедийного телесериала «Счастливы вместе» подозревает, что сообщения об обнаружении у нее запрещенных веществ являются местью, но пока не понимает, с чьей стороны.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что известную актрису в Москве задержали правоохранители. Якобы при ней в присутствии понятых нашли наркотическое вещество, которое было спрятано в нижнем белье.

Артистка отреагировала на новости о задержании, заверив поклонников, что эта история не про нее, и заявила, что в настоящий момент находится дома с детьми.

Она также опубликовала в своем Instagram несколько stories, в которых поделилась, что поначалу история с кокаином ее удивила и даже порадовала, но потом она решила, что люди, которые пытаются получить выгоду на скандале с ее участием должны понести ответственность за свои слова.

Полиция провела обыск в квартире артистки, запрещенных препаратов там обнаружено не было, сообщал «Пятый канал».

Бочкарева считает, что этим скандалом кто-то хочет опорочить ее репутацию.

Наталья Бочкарева стала широко известна после роли Даши Букиной в комедийном сериале «Счастливы вместе», который выходил на канале ТНТ. В сериале о жизни и быте екатеринбургской семьи она сыграла жену бедного продавца обуви Гены Букина.

Наталья Бочкарева родилась в Нижнем Новгороде. Она прославилась после выхода ситкома «Счастливы вместе», где сыграла Дашу Букину. Позднее ее пригласили работать на украинское телевидение и играть в московском театре «Табакерка».