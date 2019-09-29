Актриса Лукерья Ильяшенко искала снежного человека в Кузбассе

Кемерово, 29 сентября. Известная российская актриса Лукерья Ильяшенко вместе с шоуменом Владимиром Маркони отправилась в Кузбасс в поисках йети.

Звезда сериала «Сладкая жизнь» приняла участие в программе для путешественников «Мама Russia». На этот раз создатели посвятили шоу красоте Кемеровской области, пишет «Газета Кемерова».

Ильяшенко и Маркони оценили местную природу, посмотрели достопримечательности Кузбасса. Они посетили ночной клуб в Таштагольском районе, побывали на дайвинг-курорте, встретились с шаманами.

Ведущие проекта провели несколько дней в Горной Шории, побродили у водопада Сага, ночевали в палатке в шорской деревне. За пять дней, проведенных в Кемеровской области, Ильяшенко и Маркони не нашли следов снежного человека.

Ранее телеведущая популярных проектов для путешественников Жанна Бадоева рассказала, что не любит Индию. Она призналась, что так и не смогла привыкнуть к культуре этой страны и ее условиям.